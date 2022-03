Dit stel ruilt duurzame nieuwbouwwoning in voor oude busremise: ‘Het was een spontane actie’

Martin ziet energieno­ta oplopen naar 100.000 euro per maand: ‘Krijg niemand aan de lijn, dus ik betaal niks’

Martin Hunneman heeft sinds een maand zonnepanelen liggen op zijn huis net buiten Nieuw Heeten. Maar in plaats van een lagere energierekening, zag hij afgelopen week in zijn maandoverzicht van EnergieDirect een bedrag van 103.351,75 euro. Schrikken? ,,Nee, dat niet, want ik weet dat het niet klopt. Wat me wel stoort, is dat ik niemand van dat bedrijf kan bereiken.’’

13 maart