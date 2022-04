Dit stel kiest voor de rust in het oosten, maar laat een heerlijke hoekvilla met ‘hemelse lichtinval’ achter

Joep (25) gaat in de tuin van zijn vader wonen, want een betaalbaar huis is niet te vinden

Geen rijtjeshuis met tuin en garage, maar een aanbouw in de tuin van zijn vader in het Gelderse Doornenburg. Daar moeten Joep Vermeulen en zijn vriendin het mee doen. Een huis van maximaal 260.000 euro is namelijk onvindbaar.

29 maart