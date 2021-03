Dit nieuwbouwhuis wordt voor 180.000 euro opgeleverd, je moet het alleen zelf afmaken

Hopeloze huizen­jacht: huurders die als single in studio begonnen, wonen nu met gezin op diezelfde 50m2

30 maart Haagse huurders zijn moedeloos nu zij door de overkokende woningmarkt steeds langer moeten wachten op een huurwoning in de sociale sector. Vaak met 1200 tegelijk reageren mensen op een appartement van verhuurders Vestia, Staedion of Haag Wonen. Zes tot tien jaar zoeken is doodnormaal geworden.