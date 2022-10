Dit is het verschil op de energierekening tussen een warmtepomp en een cv-ketel met het nieuwe prijsplafond

Het prijsplafond voor gas en stroom, dat huishoudens wat meer zekerheid moet bieden in dure tijden, is onlangs aangepast. Zo ging het eerder bij energie om 70 cent per kWh tot aan een gebruik van 2400 kWh, het nieuwe plafond ligt op 40 cent en 2900 kWh. Voor gas betaal je nu 1,45 per kuub, tot aan 1200 kuub.

Dat betekent volgens Slimster dat je, als je een (hybride) warmtepomp hebt aangeschaft, 100 tot 120 euro per jaar minder kwijt zal zijn dan bij het oude plafond. ,,Een minieme besparing die niet opweegt tegen de hoge aanschafkosten van een warmtepomp, zeker niet in een periode waarin veel gezinnen het spaargeld ook goed voor andere zaken kunnen gebruiken", zegt Slimster-eigenaar Marco Schuurman.

Met het nieuwe prijsplafond maakt het, zo rekende Slimster uit op basis van de gemiddelde energietarieven van augustus (57 cent per khW) en een gemiddeld verbruik - op basis van aantallen die Milieu Centraal hanteert - niet veel uit of je je huis verwarmt via een cv-ketel of een warmtepomp. Met een warmtepomp ben je ietsjes goedkoper uit. Dat is een ander verhaal als je nu een energiecontract af moet sluiten.