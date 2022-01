Dit gebeurt er met je nieuwe huis (én de kosten) als de bouwer plots failliet gaat

Oh help, wat nu?

Daar zijn gelukkig waarborgfondsen voor, legt Hans Andre de la Porte van de Vereniging Eigen Huis (VEH) uit. Er zijn er drie; Woningborg, SWK en Bouwgarant.



,,Er is ooit door alle betrokken partijen een landelijke garantieregeling vastgelegd. Die beschermt kopers tegen zowel faillissementen als fouten die later aan het licht komen, zoals funderingsproblemen of complicaties met elektra. Daarvoor hoef je niet een afzonderlijke verzekering af te sluiten”, legt De la Porte uit. ,,Maar wat wel heel belangrijk is; kijk vóór je een koopcontract ondertekent of de betrokken ontwikkelaar of bouwer aangesloten is bij een van de drie garantiefondsen.” Houd er rekening mee dat je bij die aannemer aangeeft dat je bouwgarantie eist. De kosten daarvoor komen in het aannemerscontract te staan.