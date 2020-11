Deze zonnepanelen kun je zelf installeren en de stekker stop je gewoon in het stopcontact

Ravenstein verliest hele generatie door te dure huizen: ‘Van mijn schoolklas wonen er nog 3... van de 30’

27 oktober Ze wilden wel, maar het lukte niet: wonen in Ravenstein (en omliggende dorpen) is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn nauwelijks starterswoningen, en wat er is, is duur, of voor een heel gezin. En dus trekt een hele generatie jongeren met pijn in het hart het stadje uit.