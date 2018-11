Deze woonbloggers moet je volgen op Instagram

Brugman Alles om jouw badkamer meer dan mooi te maken

9 november Welke ruimte in huis is aan een opknapbeurt toe? Volgens het woononderzoek van deze krant zou 38 procent de badkamer als eerste onder handen willen nemen. Logisch! Want het wordt steeds meer een ontspanningsruimte die gezien mag worden. We kijken met Paul de Jong van Brugman Keukens & Badkamers naar trends en een paar opvallende resultaten uit het woononderzoek.