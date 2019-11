Deze vruchtboom kan heel goed tegen de Nederlandse kou

Kiwi’s zijn prachtig als je de vrucht in dwarsdoorsnede bekijkt, maar ze zijn vooral populair geworden omdat ze een enorme dosis vitamine C bevatten. Dat is een prima marketingargument, waarbij niet altijd wordt vermeld dat de meeste vitamine C zich vlak onder de schil bevindt. En het is niet gemakkelijk om een kiwi superdun te schillen. Nu is de schil eetbaar, maar ja, stop maar eens een ongeschilde kiwi in je mond - alsof je de afwasborstel moet opeten.