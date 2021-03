Deze vrouwen lappen je verlepte kamerplanten weer op: ‘Hier staan alle kneusjes’

Vrouw ontdekt compleet apparte­ment achter spiegel van haar badkamer

7 maart Een vrouw uit New York heeft een bizarre ontdekking gedaan in haar appartement. Samantha Hartsoe (26) voelde tocht in haar badkamer die ze niet meteen kon thuisbrengen en ging op onderzoek uit. Ze postte haar verhaal op TikTok en daar ging het binnen no time viraal.