Deze planten zorgen voor blingbling in de wintertuin

Een professionele tuinfotograaf maakt planten speciaal voor de foto nat. Dan gaat het blad glimmen en kennelijk vinden wij dat mooi. Zo zijn er speciale spuitbussen om het blad van kamerplanten te laten glanzen. Wie zijn kamerplanten af en toe buiten in de regen zet, heeft geen spuitbus nodig. Dan heb ik het wel over bladplanten, want natte bloemen zijn minder fotogeniek.

Eind november zijn er weinig bloemen meer te bekennen in de tuin. Daarnaast is het nu meestal niet nodig om te sproeien. Het regent vaak en het blad is vanzelf al nat. Dan moet dat blad natuurlijk wel aan de plant blijven zitten.

Boeiend contrast

's Winters groenblijvende varens zijn er niet zo gek veel, maar met de stijve naaldvaren, Polystichum aculeatum, en de tongvaren, Asplenium scolopendrium, komen we de winter wel door. Het fijn verdeelde blad van de naaldvaren en het lancetvormige blad van de tongvaren vormen een boeiend contrast. Je zou die twee kunnen combineren met het 's winters naar bietenrood verkleurende blad van de schoenlappersplant Bergenia purpurascens. Samen met het gemarmerde blad van Cyclamen hederifolium en Arum italicum 'Marmoratum', de Italiaanse aronskelk, heb je dan een wintertuintje met allure.



Vooral het roomwit gevlekte blad van de Italiaanse aronskelk is 's winters onmisbaar. Niet alleen glimt het je elke dag vrolijk tegemoet, de bladstelen zijn ook lang genoeg om de bladeren in boeketten te gebruiken. In een handomdraai maak je zo van een lullig boeketje een spetterende bos.

Tongvaren.

Heesters

Romke van de Kaa. Ook bij de keuze van wintergroene heesters zou je op de glimfactor kunnen selecteren. Dus geen Viburnum tinus, of andere struiken die eruitzien alsof ze in de walm van een houtkachel hebben gestaan, maar Fatsia japonica en Magnolia grandiflora, met glanzende bladeren als spiegels zo groot.



Fatsia japonica begon zijn carrière als kamerplant, maar intussen is men erachter dat de Fatsia ook als tuinheester de winter doorkomt met zijn grote, handvormige blad aan een 2 meter hoge en even brede struik. De crèmewitte bloempluimen in oktober zijn een bonus, maar het gaat om de bladeren. Magnolia grandiflora heeft ellipsvormig, lichtgroen blad. Ook deze struik logenstraft zijn reputatie als vorstgevoelige plant.

Bodembedekkers in grote vlakken kunnen effectief, maar oersaai zijn. Heel anders wordt dat wanneer ze glimmen. Mansoor, Asarum europaeum, kaatst het licht op zo'n boeiende wijze terug dat de plant nooit verveelt.

Mansoor gedijt, net als alle genoemde planten (behalve de magnolia) in zware schaduw, en vormt vooral in humusrijke grond al snel grote, glimmend groene plakkaten.

