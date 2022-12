Deze plant is razend populair dankzij zijn ongebruikelijke bloeitijd

Rousnie zit klappertan­dend in huis van 14,5 graad: ‘Als het kouder wordt gaat mijn kind naar oma’

De temperatuur komt in huis niet meer boven de 14,5 graad uit en ze voelt de tocht, maar de kachel opdraaien doet Rousnie Khemai niet. Haar huis is amper geïsoleerd en de warmte is al snel weggetrokken.

4 december