Deze arbeidsmigranten hebben wél een kans op de woningmarkt

Gevecht om hout: hoe de Olympische Spelen in Frankrijk de bouw van een Rotterdam­se woontoren frustreren

5 juli Huizenzoekers zien zich geconfronteerd met een nieuw probleem: de Olympische Zomerspelen van 2024 in Frankrijk. De Fransen hebben voor het sportfestijn zo veel hout nodig, dat de prijzen fors zijn en woningbouwprojecten in ons land vertraging oplopen. Het eerste slachtoffer is Sawa, het houten wooncomplex dat in het Rotterdamse Lloydkwartier moet verrijzen.