Deze appartementen in hartje Utrecht zijn (bijna) volledig van hout: ‘Ik word er rustig van’

energierekening Sabine (39): ‘Geld ligt op straat, je moet er alleen wel voor bukken’

7 juni Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sabine Samsom uit Ouderkerk aan de Amstel.