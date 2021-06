‘De wc-bril wordt geel, hoe krijg ik het eraf?’

In het verzorgingshuis waar Heleen Dijkstra schoonmaakt, zijn sommige brillen aan de onderkant ‘erg geel geworden’, zo schrijft ze naar deze site. ‘De bovenkant is nog gewoon crèmekleurig. Ik krijg het gele er niet meer af en het staat zo vies. Heb je een tip?’

,,Hier heb ik eens goed over nagedacht en ik ben ook te rade gegaan bij een vriendin met een eigen schoonmaakbedrijf”, zegt Marja. ,,Ik denk dat iedereen hier last van heeft. Als je een man in het huishouden hebt die staand plast, zie je het nog wel eens en ben je eerder geneigd om schoon te maken. Maar als iedereen zit, poets je misschien alleen de bovenkant. Maar de onderkant wordt natuurlijk het eerste geel omdat daar de urinespetters tegenaan komen. Een kunststof bril kan best wat hebben, maar op een gegeven moment gaat het in de poriën zitten en dan krijg je uiteraard een gelige uitslag.”

Wat kun je doen?

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving ,,De vraag is hoe oud de wc-bril is. Soms moet hij vervangen worden, misschien al na een paar jaar. Als het eenmaal ingevreten is, krijg je het nooit meer wit en schoon. Maar er zijn gelukkig wel oplossingen als het nog niet al te geel is. Daar heb ik een oud middeltje voor, dat we vroeger vaak gebruikten.”



De schoonmaakgoeroe gebruikt niet haar gebruikelijke sopje, maar gaat voor groene zeep. ,,Doe lauwwarm water in een emmer en groene zeep. De verhouding is: meer zeep dan water, laten we zeggen drie eetlepels groene zeep om twee eetlepels water. Dan krijg je dus een soort papje. Geen heet water! En gebruik alsjeblieft geen schuurmiddel, want een schuurmiddel schuurt en dan wordt de bril juist poreus en trekt alles erin.”

Smeer het papje met een zachte spons in en laat het even intrekken. ,,Daarna doe je het met een schone doek af en vervolgens droog je het met een andere schone, droge doek. Nu is het te hopen dat het geel weg is. Zo niet, dan zit er niets anders op een nieuwe te kopen. Shit happens!”

Onderhoud en alternatieven

,,Als hij eenmaal schoon en droog is, moet je hem wel onderhouden. Daarvoor hebben mensen hopelijk witte boenwas in huis. Vooral de oudere lezers kennen dat wel. Je kunt de witte was ook op kunststof doen en het gaat er goed door glimmen. Daarmee zorg je ervoor dat de onderkant van de wc mooi gepolijst is. Doe dat regelmatig. Hoe vaak? Eens in de week, eens in de twee weken? Ligt aan het huishouden en de bril. Je ziet het vanzelf als je te laat bent...”

Er is een alternatieve manier van schoonmaken. ,,Ik heb een vriendin gebeld met een schoonmaakbedrijf en zij raadt ovenreinigerschuim aan. Doe even de handschoenen aan als je het gebruikt en lees goed de gebruiksaanwijzing”, raadt Marja aan. ,,Schudden, spuiten, even laten zitten denk ik. Het zou goed moeten helpen, maar ik heb dit niet zelf geprobeerd.”

Mocht het dus allemaal niet lukken, dan is een nieuwe bril kopen de enige optie. Voor 30 euro zou je al een goede wc-bril hebben. ,,Kijk wel even voor een degelijke, want je wil niet dat je billetjes van de ene naar de andere kant glijden. En onderhoud hem dus vanaf het begin goed”, adviseert de expert.

Bekijk hieronder meer tips van Marja Middeldorp. Je kunt zelf ook een vraag stellen aan Marja door een e-mail te sturen naar wonen@dpgmedia.nl.