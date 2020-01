De tuintrends van 2020 onder de kritische loep

Het jaar is nauwelijks begonnen of Tuinbranche Nederland weet al waar het met de tuin naartoe gaat. Hoewel, het is niet helemaal duidelijk waarop de drie tuintrends die de branche ons cadeau doet gebaseerd zijn. Zijn ze waargenomen of gewoon uit iemands duim gezogen? Ik vrees het laatste. Maar laten we Tuinbranche Nederland het voordeel van de twijfel geven, want cynisme helpt niemand verder.

Trend één is Inner Retreat. Dat vraagt om uitleg en gelukkig krijgen we die: ,,De trend Inner Retreat staat in het teken van onthaasten’', meldt de Tuinbranche in het persbericht. ,,In de tuin zorgt bijvoorbeeld een houten vlonder voor rust en eenheid. In ovaalvormige uitsparingen zijn borders aangelegd en een vijver.” Ter illustratie is een plaatje bijgevoegd. De afgebeelde tuin bestaat uit een plankier waarin op willekeurige plaatsen gaten zijn gezaagd. Naast rust en eenheid ook een recept voor een gebroken been, lijkt mij. Dat onthaasten zal vooral plaatsvinden in een ziekenhuisbed.

Grenzen vervagen

Trend twee: Blended Cultures. Ook bij deze trend kan ik me niet onmiddellijk iets voorstellen. En onze Tuinbranche helpt me niet echt verder: ,,De digitalisering verbreedt en versmalt onze wereld waardoor we neiging hebben om in een eigen bubbel, met enkel gelijkgestemden, te leven. Deze trend Blended Cultures doorbreekt dit en laat grenzen vervagen. In deze voorbeeldtuin vind je daarom een mix van materialen, werelden en culturen. Ook is plaats voor een zeer bonte mix van verschillende planten.” Huh? Kun je tegelijkertijd verbreden en versmallen? Ook de foto brengt geen verheldering: een kasje met ramen van vrolijk gekleurd glas, en een houten kermisbed te midden van een zee van gele rudbeckia’s. Geen tuin, eerder een uitdragerij. Maar wel een vrolijke.

Volledig scherm ‘Blended Cultures'. © Tuinbranche Nederland

Hiphop

De laatste trend heet Street Savage. Straatroof, denk ik in mijn onnozelheid, maar hier draait het om een tuin met invloeden vanuit de hiphopscene en de straat, zo leer ik. Op de foto een wand met kleurige graffiti en al even bontgekleurde bloempotten met asters en Japanse anemonen. ,,Door te kiezen voor nectarrijk groen kunnen vlinders, bijen en andere bestuivers volop toehappen.” Nectarrijk groen? Waar dan? Toch niet in die bloempot met Japanse anemonen? Ik kan het niet ontdekken. En de bestuivers kunnen het ook niet, zo te zien.

Volledig scherm ‘Street Savage’. © Tuinbranche Nederland

Nu is het altijd lastig om tuinen te beoordelen als je alleen maar plaatjes ziet. Gelukkig zijn de gefotografeerde voorbeeldtuinen gratis te bezoeken, bij Tuincentrum Huiting in Vianen.

Vianen, Vianen? Waar ken ik die stad toch van? Was dat niet de woonplaats van Ridouan T.? Zou dat verklaren waarom Tuinbranche Nederland voor de trend Street Savage heeft gekozen? Nu ja, het zal wel toeval zijn.

Toch binnenkort mijn licht maar eens opsteken in Vianen. Maar voordat ik afreis zal ik eerst nog een paar maanden wachten, want in januari is het nog veel te koud om die bestuivers te zien toehappen.