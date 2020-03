De rode panda is alleen rood in het voorjaar

De Fargesia is vernoemd naar Paul Guillaume Farges, een Franse missionaris die zich in de 19de eeuw in China bezighield met het verbreiden van het christendom. Of hij veel zieltjes won betwijfel ik, want hij was vooral druk met het bestuderen van de dieren, de planten en de geologie van zijn standplaats. Hij was een van de vele geestelijken die zich bezighielden met botaniseren.



Zo is de Davidia, of zakdoekjesboom, vernoemd naar zijn landgenoot Armand David. En de Incarvillea, een knolgewas met suikergoedroze bloemen, naar collega Pierre Nicolas d' Incarville. Ook naar Britse en Amerikaanse zendelingen zijn aardig wat bomen en struiken genoemd en samen hebben al die geestelijken ervoor gezorgd dat naar schatting vier procent van alle Chinezen de christelijke leer is toegedaan.