De (ongeschreven) regels van het vlaggen op 4 en 5 mei

Regels? Die kent Nederland niet voor de vlag. Tenminste, geen regels die gebonden zijn aan de wet of die de politie handhaaft. Een boete kun je dus niet krijgen. Eigenlijk mogen burgers dus zelf bepalen wat ze met de vlag doen, dus ook uit protest mag de driekleur op zijn kop hangen.

Voor rijksgebouwen, zoals de verschillende ministeriegebouwen in Den Haag of het Rijksmuseum, is dat anders. Voor deze panden geldt het officiële vlaggenprotocol, gebaseerd op richtlijnen van de overheid. Deze schrijft voor dat de driekleur wordt gehesen bij gebeurtenissen met een nationaal karakter.

Hoe hijs je de vlag halfstok?

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei hangen we de vlag uit eerbied halfstok. De onzichtbare vlag des doods hangt er symbolisch boven. Wil je de vlag volgens de officiële richtlijnen halfstok hangen? Hijs dan de driekleur om 18.00 uur helemaal tot in de top en laat hem dan langzaam tot tweederde zakken.

Bij schemering vlag naar binnen

Burgers mogen in principe alles met de Nederlandse vlag, maar het is wel zo netjes om je daarbij aan de fatsoensnormen te houden. Eén zo'n fatsoensregel is om de driekleur bij schemering naar binnen te halen. In het donker ziet immers niemand de vlag.

In Nederland mag je verder elke vlag hijsen, maar je moet wel oppassen dat de uiting van de vlag niet in strijd is met de wet. Verder geldt voor iedereen die de vlag uithangt de verplichting dat deze aan een stok bevestigd wordt die zo lang is dat de vlag de grond nooit raakt en ook het verkeer niet stoort.

Speciale vlaginstructies

Bij bijzondere gebeurtenissen rond het Koninklijk Huis, zoals een geboorte of een huwelijk, kan de minister-president een speciale vlaginstructie geven. Dit kan ook het geval zijn bij opmerkelijke (inter)nationale gelegenheden, zoals bij een herdenking van een ramp. Als een buitenlands staatshoofd officieel op bezoek komt, is het gebruikelijk om in de betreffende gemeenten ook de Nederlandse vlag te hangen.

Met of zonder wimpel?

En hoe zit het nou met die oranje wimpel? Die mag alleen op Koningsdag (27 april) en bij de verjaardagen van koningin Máxima (17 mei), prinses Beatrix (31 januari) en kroonprinses Amalia (7 december) aan de vlag worden bevestigd.

Hoe lang mag de vlag hangen voor geslaagde scholieren?

Aan het eind van het schooljaar werken scholieren in hun laatste jaar hard aan de eindexamens. In juni kleuren de straten weer rood-wit-blauw met de vlaggen en boekentassen van de geslaagden. Hoelang laat je de vlag hangen? Zolang je zelf wilt. Er zijn geen restricties, los van de algemene veiligheidsregels.

