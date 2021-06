De jungle is huis gehaald met een greep uit het dierenrijk

vraag 't vtwonenEr zijn maar weinig huishoudens die geen enkele soort uit het dierenrijk in de woonkamer hebben staan. Is het geen huisdier, dan is het wel een accessoire. Een schilderij van olifanten, een bij op een kussen, een houten giraffe of metalen vogel aan de muur. Ook Marlon Zwier van vtwonen maakt er thuis een beestenboel van.

,,Eerlijk gezegd had ik me niet gerealiseerd dat het bij mij thuis stikt van de dieren om mee heen. Het is net de rimboe”, zegt Marlon Zwier aan de telefoon als ze door haar huis loopt. ,,Veel mensen zullen dat hebben. Tot sommige dieren voel je je aangetrokken, daar heb je een connectie mee. Ik heb dat zelf met apen. Dat zijn leuke, grappige beesten. En net als velen heb ik een tik met vogels. Ze hebben mooie, sierlijke vormen. Zo heb ik twee houten kraanvogels, die in huis fijn staan.”

Soms heb je trenddieren die veel worden verkocht, weet Marlon. ,,Een paar jaar geleden was de flamingo populair. Ook op schilderijen en in behang. Maar meestal zijn het souvenirs van reizen. Zoals een jachtluipaard uit Zuid-Afrika of een olifant uit Indonesië. De dominante dierensoort uit het bewuste land wordt in souvenirs afgebeeld.”

Wat doe je ermee in het interieur?

,,Met deze tip kom ik vaker: cluster ze! Ik heb een soort apenhoekje, met een designaap van hout, een linosnede in een lijst en een foto van mijn zoon erbij. Zo creëer je hoekjes in huis met bijvoorbeeld een en dezelfde diersoort. Het is fijn als ze op ooghoogte staan of hangen. In de aanbouw hangen ook veel dieren: een gouden nepkever in een lijstje en zo'n kwetsbaar ding van karton en papier dat je zelf in elkaar zet. Het heeft de vorm van een mestkever.”

Alle materialen zijn geoorloofd?

,,Ja, het is juist leuk als alles van andere materialen is gemaakt. Dat maakt het speels. Een houten kraanvogel, daarachter een schilderij met een kraanvogel... De kleurschakeringen moeten wel goed bij elkaar passen. Gebruik bijvoorbeeld alleen natuurlijke materialen, of materialen van eenzelfde kleurenreeks. Het gevaar is dat een hoekje met dieren er al gauw kinderachtig uitzien. Vooral dieren van plastic kunnen dat effect hebben. Een gekleurde flamingo kan nog een leuk statement zijn, maar een groepje bij elkaar is al snel te veel.”

Over opgezette dieren is Marlon minder te spreken. ,,Misschien is een kraai nog tot daar aan toe, maar een schildpad aan de muur of zo is omstreden. Pas alsjeblieft op wat je in huis haalt, al is het een ingelijste vlinder. Dat kunnen ook zeldzame vlinders zijn.”

Hoe voorkom je dat het kitsch wordt?

,,Lang geleden zag je veel ganzen in de vensterbank staan. Dan staat daar zo'n uit hout gesneden silhouet. Dat vond ik erg lelijk en dieren als accessoire zijn daarna een tijdje uit geweest. Inmiddels zijn er weer mooie designobjecten in de verkoop, zoals een zwarte vogel van Eames. Ook op Instagramaccounts kom je oude beelden tegen. Dat is dan vintage. Een jachtluipaard van keramiek, bijvoorbeeld, is weer helemaal terug. Als je er niet te veel van neerzet, is het toch wel leuk.”

