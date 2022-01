De Hypotheker: ook buiten Randstad steeds minder betaalbare woningen

De toename in de krapte op de huizenmarkt heeft ook gevolgen voor het gemiddelde hypotheekbedrag, dat hierdoor in een jaar tijd met bijna 11 procent steeg. De gemiddelde hypotheek is nu 325.000 euro. In 2020 was dit nog 294.000 euro. Noordelijke provincies zoals Groningen en Friesland stegen hard, net zoals Noord- en Zuid-Holland. Tussen de provincies zitten wel verschillen. In Noord-Holland was het gemiddelde hypotheekbedrag met 375.000 euro aanmerkelijk hoger dan in Zeeland (241.000 euro).