De Hypotheker: Aantal jonge klanten met aflossingsvrije hypotheek explodeert

Een groeiende groep jonge huiseigenaren neemt een hypotheek met een aflossingsvrij deel. Ze besparen daarmee fors op de maandlasten en hebben dankzij de lage rente geen last van de mindering in hypotheekrenteaftrek.

Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat de aflossingsvrije hypotheek steeds populairder wordt. Onder jonge huizenkopers- en bezitters steeg dit aantal zelfs met 42 procent (in 2021 ten opzichte van 2020). Volgens een woordvoerder gaat het om duizenden jongeren bij het bemiddelingsbureau alleen al. Ook Independer.nl herkent de cijfers, die vorig jaar ook al zijn aangekaart.

Tot 2013 mocht je nog een hypotheek nemen die 100 procent aflossingsvrij was. 3 miljoen huishoudens in Nederland hebben een aflossingsvrije hypotheek. Na de kredietcrisis werd het aflossingsvrije deel teruggebracht naar maximaal 50 procent, maar dat was in het begin totaal niet aantrekkelijk omdat de rente nog relatief hoog was. De hypotheekrenteaftrek had toen meer impact. De laatste jaren wordt de lening weer interessanter omdat de rente laag is en de huizenprijzen oplopen.

Rekenvoorbeeld Je koopt een woning van 300.000 euro. De waarde door de taxateur wordt ook op 300.000 euro vastgesteld. Je kunt er voor kiezen om dan maximaal 50 procent van de waarde aflossingsvrij te lenen. Volledig aflossen: 300.000 geleend (WOZ ook 300.000)

1,2% rente, annuïteitenhypotheek

Bruto maandlast 993 euro

Netto maandlast 916 euro 50 procent aflossingsvrij: 300.0000 geleend (WOZ ook 300.000)

1,2 procent rente, 150.000 annuïteiten, 1,25 procent aflossingsvrije hypotheek

Bruto maandlast 653 euro

Netto maandlast 571 euro

Verbouwen en verduurzamen met aflossingsvrije lening

Opvallend is dat een groot deel van de aflossingsvrije hypotheken komt door huiseigenaren die een nieuwe hypotheek nemen op de woning waar ze al in wonen. In veel gevallen na een verbouwing of verduurzaming. Een kleinere groep sloot bij de aankoop een hypotheek af met een aflossingsvrij deel. De Hypotheker noemt geen precieze getallen om concurrentieafwegingen.

Michel de Vroed (36) kocht afgelopen jaar zijn derde woning, samen met zijn vriendin, in het Brabantse Oosterhout. ,,We hebben met elkaar afgesproken wat we per maand kwijt wilden zijn aan woonlasten en daar kwamen we alleen op met een aflossingsvrij deel van 50 procent. Het scheelt vele honderden euro's per maand in vergelijking met een hypotheek die we helemaal zouden aflossen.”

Het risico dat De Vroed neemt is dat hij na dertig jaar, als de lening is afgelopen, niet genoeg heeft gespaard om de rest van de lening af te betalen, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. ,,Ik ga er vanuit dat het huis meer waard wordt, dat is altijd zo geweest. Als je het dan verkoopt, is het aflossingsvrije deel geen probleem meer. Dat betaal je van de overwaarde. En ik ga denk ik nog carrièrestappen maken, zodat ik later extra zou kunnen aflossen.”

Toezichthouders kritisch op hoge schulden jonge generatie

Vorig jaar liet toezichthouder AFM al weten zich zorgen te maken om het leengedrag van koopstarters. ,,De financiële kwetsbaarheid van deze groep is relatief groot”, zei een woordvoerder. ,,De vorige crisis was aanleiding om de hypothecaire leennormen aan te scherpen. In de afgelopen jaren is die voorzichtigheid steeds meer losgelaten. Dat maakt grote groepen huishoudens kwetsbaarder voor financiële problemen bij economische tegenspoed.”

Quote Je kunt niet zeker weten dat de huizenprij­zen blijven stijgen. Als ze dalen, zit je met een groter probleem als je ervoor hebt gekozen minder geld af te lossen Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige

Die zienswijze is deze week in soortgelijke woorden herhaald door de Europese waakhond ESRB. Zeven Europese landen, waaronder Nederland, zijn erop gewezen dat ze hun huizenprijsrisico's moeten aanpakken. De prijzen zijn losgezongen van de rest van de economie, zo tekent Het Financieelde Dagblad op. De leennormen zouden omlaag moeten om de schulden te verkleinen. Overigens worden de leennormen niet opgerekt met een aflossingsvrije hypotheek. Er wordt strenger getoetst, dus de maximale hypotheek is wel lager dan bij een normale annuïtaire of lineaire hypotheek.

Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige van Independer.nl, wijst ook op het risico na dertig jaar. ,,Je kunt niet zeker weten dat de huizenprijzen blijven stijgen. Als ze dalen, zit je met een groter probleem als je ervoor hebt gekozen minder geld af te lossen. Bovendien leert de ervaring dat je snel went aan het extra geld dat je beschikbaar hebt voor leuke dingen. Het is moeilijk om later de discipline op te brengen toch nog extra af te lossen. Dat kan bij de meeste hypotheekverstrekkers trouwens wel, meestal 10 procent per jaar boetevrij.”

