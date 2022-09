De herfst komt eraan: moet je nu de tuin snoeien of niet?

Is het al tijd om aan de slag te gaan met snoeien?

,,Door te snoeien verleng je de bloeitijd van sommige planten en je laat de tuin er, nu het verval begint in te treden, wat langer fris mee ogen. Wij knippen weg wat in de weg zit, takken en struiken die over paden hangen bijvoorbeeld, maar ook de grote bladeren van de courgette in de moestuin en uitgebloeide zonnebloemen.

Overigens is dat verval in de tuin ook prachtig en als je daar slim mee omgaat kan je zelfs in de winter een mooi beeld overhouden. Daarbij biedt het zogenaamde ‘winterskelet’ beschutting voor vogels en insecten, dus knip dat pas aan het eind van de winter af.

De bloei van diverse soorten is te verlengen door het afknippen van de bijna uitgebloeide bloemen en bloemstengels. Belangrijkst is om de plant niet in het zaad te laten komen. Knip je uitgebloeide bloemen af, dan zal de plant daarop reageren met een tweede bloei om zijn levenscyclus alsnog te voltooien. Zo knip ik de uitgebloeide bloemen van onze heesterroos af, tot alle knoppen van het trosje uitgebloeid zijn.

Daarna knip ik de roos terug tot vlak boven het eerste ‘vijfblad’. Dat is een plek iets lager aan de tak waar bladeren met vijf blaadjes zitten in plaats van drie. Uit dit blad kan weer een sterke, nieuwe bloemknop komen. Als het winter wordt, stop je met snoeien en laat je de knoppen indrogen. Dit worden rozenbottels en dat is weer fijn voor de vogels.”

In mijn tuin staat een tamme braam die volledig is verdroogd. Mag ik die afknippen, of kan ik die beter met rust laten?

,,Een plant laat zijn blad en takken alleen verdrogen om te kunnen overleven. Wat in de grond zit, zal dus volgend jaar weer opkomen. Als ook de takken bruin zijn en je vindt het echt niet om aan te zien, dan kan je hem helemaal tot de grond afknippen.

Daarbij moet je je wel realiseren dat, zodra je iets aan die takken gaat doen, je de plant ook weer activeert waardoor hij kostbare energie gaat gebruiken die hij misschien beter kan bewaren voor het volgende jaar. Nieuwe takken moet je sowieso laten zitten, want dat zijn volgend jaar de vruchtdragende takken.”

Nu we het toch over die droogte hebben, hoe maak ik de tuin wat droogtebestendiger?

,,Door je te verdiepen in de planten die je bij het tuincentrum koopt en niet alleen een keuze te maken op basis van uiterlijk. Verdiep je in een plant, het internet staat vol met informatie. Achterhaal waar een plant vandaan komt en in welke omstandigheden en grond hij het meest voorkomt. Een plant die graag op vochtige weidegrond staat, gaat het niet doen op hoge zandgrond.

Je voorkomt er, kortom, teleurstelling mee. Kijk ook eens bij de buren welke planten het daar goed doen. Geef nieuwe planten de eerste jaren niet teveel water, daar creëer je sterkere planten mee omdat ze een sterker wortelstelsel zullen ontwikkelen. Een boom biedt schaduw en heeft dus ook invloed op het klimaat in de tuin.

Een mulchlaag van boomschors of gemaaid gras tussen de vaste planten helpt ook om het vocht in de grond langer vast te houden. En je kunt natuurlijk regenwater opvangen. Ik sta er steeds weer van te kijken hoeveel regenwater je kunt opvangen na een fikse bui.”

