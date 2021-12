De beste tips voor het dekken van de kersttafel: ‘Stapel van drie borden oogt meteen chique’

vraag 't vtwonenHet is bijna kerst, dus de tafel dekken staat vast op de klusjesagenda voor de komende dagen. Stylist Marianne Luning van vtwonen heeft tips voor een stijlvolle tafel , voor als je daar nog niet zo goed op was voorbereid.

Of Marianne zelf de tafel al in stijl heeft gemaakt? ,,Ik zit middenin een verhuizing, dus woon momenteel tussen de verhuisdozen. Ik ga vluchten bij een vriendin en die is net zo stylish als ik, gelukkig. Die wil het net als ik leuk maken en uitpakken. Wij Hollanders zijn misschien nuchter, maar één keer per jaar kunnen we toch wel een beetje uitpakken? Heerlijk, die guilty pleasures van glans en glitter!”

Niet iedereen zal tafellinnen in huis hebben. Wat moet je dan doen?

,,Maak je eigen feest. Ga de tafel op jouw manier versieren. Het hoeft niet per se met tafellinnen. Je kunt ook wit patroonpapier gebruiken, dat geeft een uitstekende basis. Dat is een wegwerptafelkleed waar je eventueel ook op kunt tekenen. Zet er mooie kerstwensen op of laat kinderen het decoreren. Dan heb je al voorpret van een activiteit. We zitten toch in een lockdown!”

,,Een andere oplossing is dat je een oud laken gebruikt. Een lap stof op je tafel doet echt al wonderen. Placemats gebruiken kan ook, al is het misschien minder feestelijk.”

Quote Je werkt van buiten naar binnen, dus aan de buitenkant het lepeltje voor de garnalen­cock­tail Waar begin je als je de tafel dekt?

,,Begin met de basis en dat is een onderbord. Als je het chique wil maken: daar leg je een groot dinerbord op en daarop het voorafjesbord. Zo'n stapel van drie oogt meteen heel rijk. Leg het bestek netjes op volgorde: rechts het mes en de lepel, links de vorken. Je werkt van buiten naar binnen, dus aan de buitenkant het lepeltje voor de garnalencocktail. Als je het officieel wil doen, tenminste. Zorg dat er de ruimte van een duimnagel tussen de onderkant van het bestek en de rand van de tafel zit.”

,,Daarna begin je met de servetten. Dat mogen ook papieren servetten zijn. Je kunt ze in allerlei interessante figuren vouwen. Kijk online welke manier van vouwen je mooi vindt. Je doet allerlei leuke ideeën op.”

Kaarsen horen er natuurlijk bij?

,,Ja, we waren pas bij de basis! Tafelkleed, goed servies, bestek en servetten. Daarna ga je los met alle glitters die je in huis hebt. Strooi maar gewoon wat gouden confetti of wat je ook hebt los over de tafel. Leg hier en daar een kerstbal neer, of knip een takje van de kerstboom af. Je kunt ook kleine naaldtakjes op de borden leggen, of een tak met wat besjes. Kijk wel uit voor de giftige exemplaren...”

,,Daarna pas ga je de hoogte in”, vertelt Marianne. ,,Dat geeft dimensie. Dáár komen de kaarsen om de hoek kijken. Alles glimt ook wat meer als je ze aansteekt. Simpele witte kaarsen zijn altijd goed. Verspreid ze over de tafel zodat iedereen er schik van heeft. Als ze nou te hoog zijn, dan kun je ze tijdens het eten weghalen zodat je elkaar goed kunt aankijken. Zet ze op een zijtafeltje neer, waar ook een wit kleed met een glitterballetje op ligt. Nog een tip: pak een spiegel uit de gang of van de wc, een niet zo hele grote, en zet daar de kaarsen op. Heb je twee keer zoveel licht.”

Zijn er nog bepaalde trends?

,,Kies je eigen stijl. Kijk, ik ga er nu even vanuit dat mensen niet meer naar de winkel kunnen om van alles te halen. Dat hoeft ook niet. Ik heb zelf laatst een tafel gestylet met groen en zwart. Ik deed pastaborden op een kommetje, dan krijg je een soort etagère. Leg er wat snoepgoed op, kerstkransjes of petit fours. Of als je al aan het hartige gaat dipsaus met brood. Als je me vraagt wat de trends zijn, dan zou ik zeggen wit. Dat is hot en werkt altijd goed. Maar doe wat met wat je hebt.”

Hangt er nog wat boven de tafel?

,,Je kunt de lampen voor de gelegenheid omhoog halen met een tie wrap. Tussen de snoeren span je een draadje waar je wat kersttakjes aan ophangt, of een slinger kerstballen of andere glimmende glitterhangdingen. Dan krijg je een soort waterval van kerstdecoratie.”

