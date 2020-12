De belangrijkste misverstanden over energie voor huishoudens ontkracht

Wonen werd een hel in peperduur penthouse van de Lichttoren in Eindhoven

2 december Wonen op een van de meest in het oog springende plekken van Eindhoven is niet alleen peperduur maar ook een heuse ontbering. Dat is althans de ervaring van een Italiaans-Nederlands echtpaar dat bijna een jaar in het penthouse van de Lichttoren resideerde.