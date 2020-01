Dan woon je ineens in het treurigste huis van Tilburg: ‘We noemen het de bunker’

Het is een fascinerend huis, een stenen kolos met amper ramen. Een plaatje van de woning op de hoek Bisschop Zwijsenstraat/Sint Jorisstraat in Tilburg staat in de vorige week verschenen reisgids Treurtips van Mark van Wonderen. Tilburg wordt daarin neergezet als: ‘aangenaam pauper, met Belgisch aandoende bebouwing’. Na het zien van het pand blijf je met een vraag achter: wie zou daar in godsnaam wonen? Nou, om precies te zijn: Jens Timmermans (22), Nick Barnhoorn (25) en Robin Pouw (19). Alle drie muzikanten, de eerste twee studeren aan de Rockacademie. En nee, ze worden er nooit treurig van als ze thuiskomen, juist het tegenovergestelde. ,,Drie muzikanten bij elkaar, dat is superfijn wonen: nooit iemand die klaagt dat de muziek te hard staat.”

Veel lampen en kaarsen

En in de zomer is het moordend heet; de gevoelstemperatuur bij Robin, die helemaal bovenin woont onder het platte dak, is dan vijftig graden.



Wanneer het precies is gebouwd, weten ze niet, maar het werd gemaakt als industrieel pand. ,,Het is een opslag geweest en uiteindelijk zijn er appartementen van gemaakt.”



De prijs maakt een hoop goed: twintig vierkante meter voor een prima prijs, op twee minuten van de Rockacademie, het centrum én de supermarkt. Robin heeft een kamer van 35 vierkante meter voor 400 euro per maand. ,,Bizar goedkoop voor het aantal vierkante meters.” Robin lacht: ,,Het is kwantiteit over kwaliteit.”