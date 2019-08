Corporaties domineren nog steeds de huursector in grote steden

In Amsterdam hebben corporaties 61 procent van de huurhuizen in handen. De grootste particuliere belegger daar is de Sint Antonius Stichting, een goededoelenorganisatie die is opgezet door ex-banketbakker Jo Schopman. In Eindhoven en Tilburg is het aandeel van de corporaties in de huursector met 68 procent ook relatief hoog.