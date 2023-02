Corine (61): ‘We hebben nagedacht over warmtepomp, maar daar ben ik nog niet zo’n fan van’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn man woon ik in een vrijstaande woning uit 1984 in Casteren. We wonen heel fijn. We hebben 210 vierkante meter woonoppervlak, dus dat is lekker ruim. We wonen er sinds 2004. We konden er toen zo in, het huis was in goede staat. We hebben wel de keuken wat groter gemaakt, door een stuk van de grote hal in te leveren.

Ook hebben we de badkamer vernieuwd. Het bad werd nooit gebruikt, dus die hebben we ingeruild voor een tweepersoonssauna. Heerlijk, dat is wel genieten hoor. Het is een infrarood- en Finse sauna in één. Je kunt kiezen welke stand je wilt. De sauna verbruikt inderdaad wel wat stroom. Er moest ook krachtstroom voor worden aangesloten. We gaan er niet heel vaak in. Ongeveer één keer per maand. We willen genieten, maar ook een beetje opletten.

Sinds mei van vorig jaar hebben we vijftien zonnepanelen. Afgelopen winter hebben we twee infraroodpanelen geplaatst. Echt een uitvinding. Daar zijn we heel blij mee. Eentje op het plafond van de badkamer. Dat is echt heerlijk. We hebben elektrische vloerverwarming en van bovenaf komt dan warmte via het paneel. Het andere paneel hangt in de berging. Dat is vanwege de kinderen die we over de vloer hebben. Ik ben namelijk iedere dag hier als gastouder. Een paar jaar geleden hebben we de spouwmuren nageïsoleerd.

De rest van de isolatie is nog volgens de normen van uit 1984. We hebben dus gewoon dubbel glas, geen hoogrendementsglas. We verwarmen de woonkamer en keuken met een pelletkachel. In deze maanden staat die altijd aan. Deze kunnen we instellen op 19 graden. Als het echt koud is, staat deze in de nacht ook aan op 17 graden. Als het beter weer wordt, is die kachel natuurlijk niet nodig. Dan is de temperatuur in huis prima.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een variabel contract bij Essent. We betalen nu niks per maand. Sterker nog, waarschijnlijk krijgen we komende zomer geld terug. Ons jaarverbruik over het afgelopen jaar was 3784 kWh aan stroom. We hebben nog geen jaarafrekening van de zonnepanelen, maar het ziet er naar uit dat we meer gaan opwekken dan we verbruiken. Ons jaarverbruik aan gas was 189 kuub.

Verder betalen we momenteel 74 euro per maand aan zakken pellets voor de kachel. We hebben veel zakken ingekocht, dus we kunnen even vooruit.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Sinds de energiecrisis zijn we wel gaan opletten. We gebruiken amper gas. De ketel staat standaard uit en de gaskraan dicht. Die gaan alleen aan en open als we gaan douchen. Als ik bijvoorbeeld even iets moet afwassen, verwarm ik water in de waterkoker. We douchen ook wel korter dan voorheen, maar niet extreem. We willen ook wel een beetje kunnen leven.

Uitstoot van de pelletkachel? Dat vind ik een lastige. In ons dorp wordt veel met hout gestookt. Volgens mij komt daar meer rook van dan van deze pelletkachel. Voor nu vinden we het fijn.

Quote De droger hebben we in de winter veel aan. Maar wat is veel? Met z’n tweetjes heb je niet heel veel was hè. Corine Nijhof

Verder hebben we overal ledlampen en onze apparaten hebben hoge energielabels. We wassen vaak overdag, dan kunnen we meteen gebruik maken van de stroom van onze zonnepanelen. De vaatwasser zetten we ook vaak in de ochtend aan. Dat wennen we ons alvast aan voor als de salderingsregeling eraf gaat. Voorheen deden we dit namelijk juist in de daluren. De droger hebben we in de winter veel aan. Maar wat is veel? Met z’n tweetjes heb je niet heel veel was hè.

Voor nu vinden we het prima hoe we het geregeld hebben. We betalen bijna niets en het is comfortabel in huis. We hebben wel nagedacht over een warmtepomp, maar daar ben ik nog niet zo’n fan van. Ik zie nog wel wat nadelen, dus ik ben nog niet overtuigd.”

