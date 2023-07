Consumentenbond: onveilige producten verkopen via Bol.com en Amazon is ‘kinderlijk eenvoudig’

Deze bewoners vechten voor hun plek in een rijke stad: ‘Wij arme mensen kijken uit op huizen van 6 ton’

In heel Amsterdam rukt de welvaart op en staan oude volksbuurten onder druk. In Noord houdt de Van der Pekbuurt dapper stand, maar niet zonder kleerscheuren. ‘Hier in de straat staat de Tesla tegenover de Canta.’