Consumenten platgebeld over aanbod langdurig energiecontract: ‘Als het kan, wacht dan even’

Terwijl de inkoopprijs van gas voor leveranciers weer omhoog gaat, proberen ze zelf hun klanten over te halen de tarieven lange tijd vast te zetten. Variabele tarieven kunnen soms wel elke maand wijzigen of zijn zelfs uit het aanbod gehaald. Dat laatste is tegen de regels van de Autoriteit Consument en Markt.

Het einde van de onstuimige energiemarkt is nog niet in zicht, stelt vergelijkingssite Easyswitch vandaag in een persbericht. Niet alleen de vaste energietarieven staan onder druk, ook de energiemarkt voor variabele energiecontracten gaat op de schop, blijkt uit een marktanalyse van de site.



De energieprijzen verdubbelden afgelopen jaar voor consumenten met een eenjarig contract. Door zorgen om Rusland en Oekraïne blijft het aanbod beperkt, wat momenteel een nieuw effect heeft op de prijs. Onder energieleveranciers heerst onzekerheid over het inkopen van energie. Tv-programma Nieuwsuur bracht gisteren naar buiten dat de leveringszekerheid zelfs in het geding is als we een koude winter hebben.

Contracten voor lange tijd aangeboden

Middels brieven en telefoontjes proberen energieleveranciers hun klanten te verleiden een nieuw vast contract af te sluiten voor drie, vier of vijf jaar, zegt energiedeskundige Joris Kerkhof van prijsvergelijker Independer.nl. ,,Dat kan gunstig zijn in vergelijking met de variabele tarieven van nu, maar als de prijzen over een paar maanden weer gaan zakken, zit je nog wel aan het afgesproken tarief vast. We kunnen niet in de glazen bol kijken, maar ons advies is om te wachten als je portemonnee dat toelaat. De prijzen liggen nu zo hoog, dat de verwachting is dat ze later omlaag gaan. Je betaalt dan hooguit tijdelijk een hoger variabel tarief.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerder werden de tarieven van variabele energiecontracten doorgaans aangepast op 1 januari en 1 juli. Deze halfjaarlijkse wisseling is niet wettelijk bepaald, maar energieleveranciers weken eerder vrijwel nooit van deze momenten af. Deze ‘traditie’ lijkt echter door de huidige energiecrisis doorbroken, stelt Easyswitch. ,,Door de tarieven van variabele energie nu maandelijks te bepalen in plaats van halfjaarlijks, beschermen energieleveranciers zich beter tegen de schommelende inkoopprijzen van energie”, zegt Tom Schlagwein, energie-expert bij Easyswitch.nl. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n variabel tarief-contract.

Energieleveranciers op de vingers getikt

Opmerkelijk is dat er zelfs leveranciers zijn die een variabel contract niet meer aanbieden. Dat is tegen de regels van toezichthouder ACM. ,,Bedrijven mogen wel zelf bepalen hoe vaak ze hun tarieven aanpassen, maar een voorwaarde voor een vergunning is dat ze een modelcontract aanbieden met een variabel tarief. We hebben al enkele leveranciers op deze regel gewezen omdat ze dat niet meer deden. Nu doen ze dat wel weer.” ACM wil niet zeggen welke aanbieders buiten de lijntjes kleuren met hun contracten.

Quote Een voorwaarde voor een vergunning is dat energiele­ve­ran­ciers een modelcon­tract aanbieden met een variabel tarief Woordvoerder Autoriteit Consument en Markt

Easyswitch is ook kritisch op de communicatie van energieleveranciers: ,,Voor consumenten die op dit moment een variabel energiecontract hebben, veranderen de energietarieven maar twee keer per jaar. Het instaptarief voor deze contracten kan dagelijks wisselen”, aldus Schlagwein. ,,Bij veel energieleveranciers zijn deze tarieven niet op de website te vinden, en wij kunnen ze ook niet aanbieden in onze prijsvergelijker. Voor consumenten is het erg onduidelijk waar zij aan toe zijn.”

Advies om je goed in te lezen voordat je contract afsluit

Joris Kerkhof adviseert consumenten om vooral te kijken naar het tarief dat ze zelf moeten betalen voor een kilowattuur stroom en een kubieke meter gas. ,,Stroom zit nu rond de 50 cent per kilowattuur, gas rond de 1,60 euro per kubieke meter. Als je een aanbod krijgt, probeer dan die prijs te vergelijken met die van andere aanbieders. Het gaat momenteel om bewustzijn bij consumenten. Het is hectisch op de markt, dus het is belangrijk dat je je goed inleest voordat je ‘ja’ zegt tegen een aanbod. Zeker als dat telefonisch gebeurt.”

Dat de prijzen mogelijk weer gaan stabiliseren, maakt Kerkhof op uit bepaalde acties die leveranciers momenteel aanbieden. ,,Bij Essent worden contracten aangeboden die nu ingaan voor een hoog tarief, maar waarmee je vanaf 1 mei 2022 liefst 50 procent korting krijgt. Dan moet je het contract wel voor drie jaar vastzetten." Essent laat weten dat het om een ‘super dalen-aanbod’ gaat. ,,Dat was mogelijk omdat we ook voor lagere tarieven in konden kopen, maar we zijn ons opnieuw aan het beraden of dat verstandig is. Ook de inkoopprijzen op de lange termijn zijn namelijk weer aan het stijgen”, zegt een woordvoerder na vragen van deze site.

Om de prijsstijgingen niet geheel op het bordje van consumenten terecht te laten komen, heeft het kabinet 2,7 miljard euro uitgetrokken ter compensatie. Dat komt neer op gemiddeld 400 euro per gezin per jaar. Daarnaast is vorige week voor 800.000 gezinnen met lage inkomens nog eens 200 miljoen euro vrijgemaakt, 200 euro per huishouden, dat ze via hun gemeente op hun rekening krijgen gestort.

Bekijk hieronder alle video's over wonen: