Complete straat gegijzeld door verslaafden: ‘Ik zit in de tuin met een hark naast me’

Vrouw woont illegaal met doodzieke man in vakantie­huis, nu moet ze 25.000 euro betalen

Haar man was doodziek. Daarom smeekte Joke Wevers-Lammers bij de wethouder van Harderwijk om een persoonlijke gedoogvergunning. Dan kon ze met haar echtgenoot zo lang mogelijk blijven wonen in een recreatiewoning op Het Verscholen Dorp. Maar in plaats daarvan, volgde een stevige dwangsom. Terecht, blijkt nu. ‘Het is onmenselijk.’