Britse student Sadie maakte 2000 euro over voor studentenkamer, maar het blijkt een trouwlocatie

Woningnood dwingt jongeren tot vertrek uit geliefde dorp: ‘Noodge­dwon­gen naar de stad verhuisd’

Het liefst blijven ze hun hele leven wonen in de omgeving van het dorp, waar ze het levenslicht zagen en opgroeiden tot de jongeren die ze nu zijn. Maar voor Jasper, Cindy en Andrea is dat door de woningnood op het platteland enkel een verre droom. ,,Als het zo blijft, is alle jeugd hier binnenkort weg.”

26 juli