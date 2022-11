Brandweerman Mike waarschuwt voor gekke acties om huis warm te houden: ‘Dan vliegt de gevel eruit’

Brandweer van Rotterdam en Antwerpen gaan meer samenwer­ken en dit is waarom

De brandweer van Rotterdam en van Antwerpen zoeken elkaar op. Om kennis uit te wisselen, maar ook om in de toekomst over de grens daadwerkelijk grote incidenten in de haven of scheepsbranden te bestrijden. ,,We willen als het nodig is elkaar kunnen helpen’’, zegt Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

30 september