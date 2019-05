Boswachter vraagt om stop gebruik gif na aangrijpende foto van dode koolmezen

Binnenkij­ken: deze vierkante villa is toonbeeld van elegantie

14:30 Regelmatig speuren we over de grens naar huizen die ons verbazen of inspireren. Deze week is dat een villa in Mexico. Vanaf de buitenkant een robuuste blokkendoos, binnen is alles even fijntjes en stijlvol afgewerkt. Eyecatcher is de donkere spiegeltrap.