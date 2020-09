Boetes voor keukenbedrijven om misleiding op beurs blijven voorlopig in stand

Kerstshows Intratuin nóg eerder open: ‘We willen drukte spreiden’

15 september Terwijl de zomer nazindert, gaan de eerste kerstshows van Intratuin over twee weken al open. Dat is een stuk eerder dan vorig jaar. ,,Vanwege corona geven we onze klanten langer de tijd, we spreiden de kerstdrukte.’’