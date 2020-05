Boer Tom geeft tips: zo voorkom je dat je grasveld en je planten verdorren

Je tuin onderhou­den in tijden van water­schaars­te? Zo pak je het aan

27 mei Het mooie weer van de voorbije weken was een ware traktatie voor wie last had van de lockdown. Maar voor het groen in onze tuinen was de aanhoudende droogte minder goed nieuws. Gelukkig is er een aantal tips en tricks die je kunnen helpen om je planten gelukkig te houden, zelfs tijdens een nieuwe hittegolf. Groenexpert Tim Wyckstandt zet ze op een rij.