Bewoners zijn bang voor spontane branden door hun zonnepanelen, drie keer ging het mis in de wijk

Vandebron verhoogt energieta­rie­ven nu al: ‘Situatie zo bizar dat we anders moeten handelen’

21 oktober Energieleverancier Vandebron verhoogt de prijzen voor mensen met een variabel contract al per 1 november vanwege de hoge gasprijzen. Dat is opvallend omdat het bedrijf begin oktober nog aankondigde dit pas per 1 januari te doen. Veel klanten reageren dan ook verbijsterd.