Bewoners van deze superduurzame sociale huurhuizen verdienen geld dankzij zonnepanelen

Netbeheer­kos­ten huishou­dens stijgen komende jaren

4 december De komende jaren gaan huishoudens meer geld betalen voor het beheer van het gas- en elektriciteitsnet. Die kosten zijn opgenomen in de energierekening en hebben een gemiddeld aandeel van zo'n 20 procent in de afrekening. In 2021 is de gemiddelde prijsstijging zo'n 17 euro, exclusief btw.