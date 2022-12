Best bekeken huis op Funda, alleen met boot te bereiken, is verkocht: ‘Koper kan plek wel waarderen’

De huizenmarkt mag dan afkoelen, bij de verkoop van een voormalige brugwachterswoning aan de Bolswardervaart in het Friese Dronryp was daar nog weinig van te merken. Bij de makelaar kwamen in korte tijd tachtig biedingen binnen voor het huisje dat alleen met een bootje bereikbaar is en afgesloten is van elektriciteit. Het hoogste bod: bijna het dubbele van de vraagprijs (85.000 euro).

Makelaar Frank Zijlstra had bij zijn eerste bezoek aan de brugwachterswoning in het Friese Dronryp meteen door dit ‘weleens een dingetje op Funda kon worden’. Maar dat er zoveel animo voor was, had hij totaal niet verwacht. ,,Dat is wel een grote verrassing geweest. Ik denk dat de hype is gekomen door de aandacht in de media”, zegt hij.

Een hype was het zeker: het huisje - amper 50 vierkante meter, met een slaapkamer, wel gelegen op een bijzondere plek maar zonder drinkwater, gas of elektriciteit - is het meest bekeken huis op huizensite Funda van het afgelopen jaar: de advertentie is bijna 800.000 keer bekeken.

Hoeveel mensen het huis hebben bezichtigd, is lastig te zeggen. Officiële bezichtigingen zijn er namelijk niet geweest, omdat het direct ligt langs het Van Harinxmakanaal en het alleen via het water bereikbaar is. Zijlstra gaat ervan uit dat er ‘wel een hele hoop mensen op eigen gelegenheid zijn langsgegaan’.

,,Vooral met de boot. Maar er zouden ook mensen via het weiland van een boer gewandeld zijn om bij het huisje te komen. En ik heb gehoord dat er zelfs iemand zwemmend naartoe is gegaan”, voegt de makelaar van Struiksma Makelaars Sneek toe. Zo’n tachtig biedingen zijn er bij het makelaarskantoor binnengekomen. Het laagste bod was 10.000 euro, de hoogste was bijna het dubbele van de vraagprijs (die 85.000 euro bedroeg).

Volledig scherm © Niels de Vries

Aansprakelijk

De hoogste bieding is het niet geworden: die gegadigden stelden voorwaarden aan de koop die volgens Zijlstra niet pasten bij de tekst in de advertentie. Daarin werd onder andere gesproken van een ouderdomsclausule, een ‘as is, where is’-clausule. Dat wil zeggen dat de koper ermee bekend is dat het huis meer dan 100 jaar oud is, dat de onroerende zaak volledig gerenoveerd moet worden en dat de verkoper geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare dan wel verborgen gebreken.

De voormalige brugwachterswoning aan de Headyk 51 heeft inmiddels een nieuwe eigenaar. Een maand geleden vond de overdracht plaats. Wat de koper voor het huisje heeft neergeteld, wil de makelaar niet kwijt. ,,Zo hebben we onderling afgesproken”, geeft hij aan. Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat het gaat om een bedrag van 135.000 euro. De eigenaar heeft in elk geval geen behoefte aan publiciteit, laat de makelaar weten.

Wat Zijlstra wel kan vertellen, is dat het ‘iemand is die de plek wel kan waarderen’. ,,En de nieuwe eigenaar is iemand die de middelen heeft om er iets leuks van te maken. Het blijft in elk geval hetzelfde huis en het zal zoveel mogelijk gerestaureerd worden. Het plan is om het geheel zelfvoorzienend te maken. De nieuwe eigenaar zal er zo af en toe heen gaan, als zijnde een tweede huisje.”

