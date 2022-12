Besparen op je hypotheek, is dat slim nu en hoe moet dat dan?

Ondanks de dure tijden nemen niet veel huiseigenaren de moeite om te kijken of zij kunnen besparen op hun hypotheek, meldde ING onlangs. Hoe kun je dat überhaupt doen, en is dit wel het juiste moment?

De bank vroeg huizenbezitters of en hoe zij hebben gekeken naar bespaarmogelijkheden op hun hypotheek. Een kwart van de ondervraagden is echter maar in actie gekomen. Sowieso weet 55 procent van de woningbezitters niet hoe lang de hypotheek nog loopt, en 54 procent weet niet wat de looptijd van de rente is. En op een vrije middag zoeken mensen liever andere dingen uit dan naar onze hypotheek te kijken, zo bleek. Huizenbezitters doen liever belastingaangifte, boodschappen of een grote schoonmaak dan dat ze naar de hypotheeksituatie kijken.

Maar hoe werkt dat dan, besparen op je hypotheek? Er zijn grofweg twee mogelijkheden. ,,De eerste is een hele makkelijke check", steekt hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer van wal. Je kunt de WOZ-waarde van je huis bekijken. In januari of februari krijg je de waarde voor 2023 voor je huis, en die ligt waarschijnlijk hoger dan in 2022. ,,Je kunt dan kijken of de rente-opslag naar beneden kan.”

Risico-opslag omlaag, hoe werkt dat?

Je risico-opslag is de verhouding tussen de waarde van je huis en de hypotheek die je hebt. Hoe meer je leent ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger die opslag. Is de waarde van je huis hoger, dan wordt het risico voor de bank gunstiger, waardoor je mogelijk in een gunstigere rentecategorie terecht kunt komen. Lankreijer: ,,Het gaat dan ongeveer om 0,2 of 0,3 procent per stap. Dat kan neerkomen op een besparing van 600 euro bruto per jaar als je een aflossingsvrije hypotheek hebt. Een eenvoudige manier om je rente iets te verlagen.”

Vind je je nieuwe WOZ-waarde te laag en weet je zeker dat de waarde van je huis nog hoger is, dan zou je ook een taxatierapport kunnen laten opstellen. ,,De kosten daarvan zijn ongeveer 700 euro. Je zou dan moeten berekenen of dit voor jouw situatie gunstig is. Als je hypotheek nog 15 jaar loopt, kan dit de moeite waard zijn.”

Nieuw rentetarief afspreken

Wat wel belangrijk is: je rente-opslag verminderen kan alleen bij een hypotheek zónder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het mag niet gaan om een spaarhypotheek. Die zijn nu zeldzamer, maar voor 2013 was dit één van de meest afgesloten hypotheken.

Quote De afgelopen jaren was er vanwege de lage rente veel meer handelings­per­spec­tief voor huiseigena­ren. Die tijd is voorbij Hans André de la Porte

De tweede optie is rentemiddeling. Daarbij berekent jouw hypotheekverstrekker het gemiddelde van je huidige en de actuele rente, waarna je een nieuw rentetarief afspreekt. Je betaalt dan wel boeterente. ,,Het is op dit moment niet heel logisch dat dit voor jou handig is", zegt Lankreijer. Voor veel mensen is hun huidige rente lager dan de actuele rente. De hypotheekrente is in een jaar tijd gestegen van ongeveer 1 procent naar ruim 4 procent.

Klein lichtpuntje

,,De afgelopen jaren was er vanwege de lage rente veel meer handelingsperspectief voor huiseigenaren", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH). Veel mensen zijn toen overgestapt op een contract met een langlopende lage rente. ,,Die tijd is voorbij. Besparen op je hypotheek is daarom nauwelijks nog mogelijk", zegt hij. De enige uitzondering is ook volgens hem het kijken naar je rente-opslag.

Besparen wordt dus moeilijk. Maar de tijden van inflatie hebben ook een positief aspect, zegt Lankreijer. Alles wordt duurder, maar ook de lonen stijgen. Omdat je hypotheekbedrag gelijk blijft, wordt je hypotheek dus relatief gezien minder waard. ,,Het voordeel van inflatie: schulden worden ook minder waard. Een klein lichtpuntje.”

