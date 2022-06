Beatrix en Willem bieden onderdak aan een jongere zonder thuis: ‘Wij hadden een kamer en liefde over’

Hypotheker: Snelle stijging hypotheek­ren­te voorbij

De snelle stijging van de hypotheekrente lijkt ten einde. Waar die in de eerste vier maanden van dit jaar nog bijna 2 procentpunten omhoog ging en in sommige gevallen verdubbelde, ging het tempo in mei omlaag. Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker wijst dit op een afvlakking.

27 mei