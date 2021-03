Astrid verkoopt haar ouderlijk huis: ‘Sprookjeshuis dat een levensverhaal vol passie vertelt’

Binnen&Buiten Terry en Dieuwke van Strien verkopen hoekwoning voor muzikale koper: ‘Was van bekende jazzpia­nist’

27 februari Terry Knight en Dieuwke van Strien verkopen hun benedenwoning aan de Heelsumstraat in Den Haag. De twee fanatieke jazzmuzikanten zijn hun huidige muziekkelder ontgroeid. ,,In het nieuwe huis maken we een grote studio waar we met een hele bigband kunnen spelen.” Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.