Anki en Jasper maakten een functionele tuinhut: ‘Kinderen hebben wel om wifi gevraagd’

Binnenkijken bij Inges huis lijkt wel een museum: ‘Ik koop liever goede oude dingen dan nieuwe rotzooi’

21 september Vroeger werden de boeven er ondergebracht, maar tegenwoordig is het huis aan de dijk in Papendrecht een warm onderkomen voor Inge Kooijman en haar man Ad. Bijna alles in de woning heeft een verhaal. ,,Ik koop liever goede oude dingen dan nieuwe rotzooi.”