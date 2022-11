Altijd al in een seksclub willen wonen? In Den Haag kan het: ‘Hier werden vroeger stoute dingen gedaan’

Verkopen ‘spookhui­zen’ minder goed, of juist beter? ‘Zo'n moord heeft impact, maar er komen toch weer kopers’

Spoken houden van huizen. Tenminste, als we de vele legendes over spookhuizen mogen geloven. Wie daar wil wonen, moet soms de onverklaarbare gebeurtenissen, vreemde observaties en enge ervaringen voor lief nemen. Maar hoe verkoop je zo’n huis, en is het moeilijk om anderen te overtuigen niet alleen je oude woning, maar ook je ‘spoken’ over te nemen?

30 oktober