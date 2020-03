Alle vakantiegangers weggestuurd uit Zeeland, ook mensen met tweede huis

De Amsterdamse Ebel Kemeling (52) wilde samen met zijn vriendin en twee kinderen (5 en 7) aan de drukte van de stad ontsnappen en ging naar hun tweede huis in Zeeland. ,,In Amsterdam hebben wij geen tuin, zelfs geen balkon. Bij ons huisje in Domburg hebben de kinderen meer ruimte om rond te rennen.”

Maar nu zijn zij niet meer welkom in de provincie. De Veiligheidsregio heeft sinds twaalf uur vandaag een verbod ingesteld voor toeristisch nachtverblijf ‘gezien de beperkte omvang van de zorgcapaciteit en het nijpende huisartsentekort.’ Hieronder vallen ook vakantiehuizen.

,,De provincie Zeeland heeft bijna 400.000 inwoners. In het toeristenseizoen verblijven hier miljoenen mensen. Dat kan het zorgsysteem niet aan in deze uitzonderlijke tijden”, zegt Mirja Vis van de Veiligheidsregio. ,,We snappen dat het een grote impact heeft, maar deze noodverordening duurt niet langer dan nodig is. Elke dag wordt opnieuw bekeken hoe lang het verbod van kracht blijft.”

Alle recreatieve overnachtingen sluiten de deuren. Volgens de Veiligheidsregio valt daaronder:



- Recreatieparken

- Kampeerterreinen

- Minicampings

- Hotels, als sprake is van recreatief nachtverblijf

- Kamperen bij de boer, kamerverhuur

- (air) B&B locaties

- Pensions

- Jachthavens

- Camperplaatsen

Ook de mensen die in de provincie in quarantaine verbleven, worden verzocht terug te gaan naar hun eerste huis. Kemeling, werkzaam als adviseur, kan net als vele Nederlanders vanuit huis werken en is het daarom niet eens met de redenering van de Veiligheidsregio. ,,Wij hebben helemaal geen vrij, we zijn gewoon aan het werk. Er is dus helemaal geen sprake van recreatief verblijf. Merkwaardig”, volgens Kemeling.