Al 12 jaar zitten bewoners van deze ‘duurzame’ wijk in de kou: ‘We worden nu wel wanhopig’

Bewoners van deze superduur­za­me sociale huurhuizen verdienen geld dankzij zonnepane­len

23 december Boordevol natuurlijke materialen. In de fabriek gebouwd. Supergoed geïsoleerd, met een dak vol zonnepanelen zodat ze energie leveren in plaats van vragen. In het Brabantse Mierlo gaan bewoners geld verdienen omdat de huizen meer energie opwekken dan verbruiken.