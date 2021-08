Airco tegen de hitte? Dit zijn betere alternatieven

Rotterdam bestrijdt hitte­stress, airco’s promoten hoort daar niet bij: ‘Niet goed als die overal hangen’

18 juli Zo'n 8 graden Celsius is de temperatuur in Rotterdam de afgelopen jaren op zomerse dagen toegenomen. Vorig jaar en 2019 brachten zelfs zomerdagen waarbij het kwik in de stad de 40 graden bereikte. En hitte doet wat met mensen, zo weet Johan Verlinde van het Rotterdams Weerwoord. Hij en zijn collega's bedachten daarom de ‘Koele Kaart’, waar je na het invullen van je postcode in een mum van tijd verkoelende plekken in de buurt vindt.