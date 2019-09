‘Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters helpt niet’

Het voornemen van het kabinet om de overdrachtsbelasting voor starters te verlagen (van 2 procent van de koopsom naar 0) gaat gepaard met een belastingverhoging voor beleggers (naar 6 of zelfs 10 procent). Een meerderheid van 55 procent onder 400 starters heeft in een peiling van De Hypotheker laten weten dat ze het geen oplossing vinden voor het woningprobleem.

Gespaard

De Hypotheker ziet meer heil in andere maatregelen, zoals een starterspremie of verminderd aflossen. ,,Starters hebben vaak al eigen geld gespaard om de bijkomende kosten van een woningaankoop te kunnen financieren”, zegt Menno Luiten, Commercieel Directeur van De Hypotheker. ,,Deze maatregel kan starters gemiddeld een paar duizend euro schelen, maar het echte probleem zit in het schaarse woningaanbod voor starters en het gebrek aan financieringsmogelijkheden.”

Daarbij wijst De Hypotheker op tijdelijke arbeidscontracten of een grote studieschuld. Een maatregel die effect zou hebben, is 80 procent van de woning aflossen in plaats van 100 procent zoals nu. Ook opteert de tussenpersoon voor een starterspremie, waardoor starters niet 100 procent van de woningwaarde hoeven te financieren. In de jaren ‘80 was dat een populaire maatregel.