‘Aflossingsvrije hypotheek steeds populairder onder starters’

De aflossingsvrije hypotheek wordt steeds populairder onder starters. Het aantal jonge huizenkopers dat in januari, februari en maart van dit jaar een aflossingsvrije hypotheek afsloot, steeg met 14 procent ten opzichte van dezelfde maanden een jaar eerder, meldt De Hypotheker. De afgelopen twee jaar was zelfs sprake van bijna een verdubbeling. De toename komt onder meer door de lage hypotheekrente en de huizenprijzen die blijven stijgen.

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen hypotheekrente en los je op de einddatum in één keer de lening af. Gedurende de looptijd kun je aflossen, maar dat ben je niet verplicht. Sinds 1 januari 2013 mag er nog maar tot 50 procent van de totale woningwaarde aflossingsvrij worden afgesloten.

Starters, onder wie mensen tussen de 25 en 35 jaar geschaard worden, profiteren bij dit type hypotheek minder van de hypotheekrenteaftrek, maar ze krijgen er wel lagere maandlasten voor terug. Dat is volgens De Hypotheker een van de redenen dat starters voor dit type kiezen. Dan gaat het om besparingen van honderden euro’s netto.

Ook bij andere leeftijdscategorieën groeit de populariteit van de aflossingsvrije hypotheek. Zo is deze ook in trek bij 45- tot 55-plussers, waar een lichte stijging te zien was. Alleen bij de 35- tot 45-jarigen was sprake van een lichte daling.

Interessant alternatief

Volgens De Hypotheker is een aflossingsvrije hypotheek gezien de huidige lage rentestand een steeds interessanter alternatief voor een volledige hypotheek waarbij je wel moet aflossen. Wel waarschuwt De Hypotheker dat starters vaak relatief veel lenen ten opzichte van de woningwaarde, terwijl ze minder snel aflossen. Als een huis dan ineens verkocht wordt, blijft een grotere hypotheekschuld over. Ook moet als de looptijd eindigt genoeg vermogen over zijn om af te kunnen lossen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast kan de woning in waarde dalen en de hypotheekrente stijgen.

De overheid is geen fan van de aflossingsvrije hypotheek, omdat dat betekent dat de hypotheekschuldenlast in Nederland op zal lopen. Daarnaast waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder al voor de gevaren van het type hypotheek. Voor bijna 80.000 mensen zou - omdat ze hun aflossing niet kunnen voldoen - een gedwongen verhuizing dreigen. In totaal zijn er ongeveer 3 miljoen aflossingsvrije hypotheken in Nederland, becijferde de AFM begin dit jaar.