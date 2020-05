Afdingen kun je leren: begin nooit met de vraag ‘kun je korting geven?’

Tip 1: Toon lef

Zomaar korting vragen op een nieuwe televisie, keuken of bankstel: veel mensen vinden het een beetje gênant. Wat moet zo’n verkoper wel niet denken? Dat je een krent of - erger - armoedzaaier bent?



,,Tegen mensen die zich schamen of bang zijn voor de reactie van een ander, zeg ik altijd: reken eens uit hoeveel uur je moet werken voor het geld dat je bespaart door om korting te vragen’’, zegt onderhandelingsexpert George van Houtem. ,,Is het dan nog steeds belangrijk wat die verkoper van je denkt?’’



Van Houtem ziet onderhandelen als een gratis gok, die je altijd moet wagen. ,,Want als je om korting vraagt en de ander ‘nee’ zegt, dan is er niets verloren.’’