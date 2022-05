Ad en Monique hebben een huis met positieve voetafdruk: ‘Airco? Dat is vloeken in de kerk’

Huurcommis­sie waarschuwt voor verrassin­gen in hoge servicekos­ten: ‘Huurders kunnen bij ons terecht’

Huurders met een all-inclusive huurprijs kan een onaangename verrassing wachten omdat servicekosten in veel gevallen de hoge energieprijzen niet meer dekken. Die waarschuwing komt van de Huurcommissie op de dag dat de overheidsinstelling in het jaarverslag bekendmaakt dat de achterstanden in de klachtenafhandeling zijn weggewerkt.

18 mei