ABN Amro: Koophuis volgend jaar iets goedkoper

ABN Amro voorziet in het jongste woningmarktonderzoek dat de huizenprijzen in 2023 met 2,5 procent zullen dalen. Eerder hield de bank nog rekening met een lichte stijging.

Andere grote hypotheekverstrekkers, waaronder Rabobank en ING, voorspelden al eerder een periode van prijsdaling. ABN Amro maakt het nu concreet: -2,5 procent. Koopkrachtdaling, een stijging van de hypotheekrente en economische teruggang zorgen ervoor dat de woningmarkt afkoelt.

Wie een huis wil kopen, kan door de opgelopen rente inmiddels gemiddeld 10 procent minder lenen dan een jaar geleden. Toch blijft de vraag naar koophuizen op peil, denkt ABN Amro. Er is nog steeds krapte op de woningmarkt en de vraag naar goede huizen blijft mede door het thuiswerken hoog.

Vorige week meldde makelaarsvereniging NVM een scherpe prijsdaling van 6 procent in het derde kwartaal vergeleken met het tweede kwartaal. ‘Een keerpunt’, volgens de makelaars.

Huurprijzen

De huurprijzen in de vrije sector - een kale huur boven de 764 euro - volgen de koopprijzen nog niet. Landelijk stijgen de gemiddelde prijzen nauwelijks nog. Afgelopen drie maanden daalden ze zelfs licht, maar in de grote steden wordt er nog grif geld betaald voor een huurwoning, blijkt uit data van woningplatform Pararius over het derde kwartaal.

In Amsterdam kwam er vergeleken met vorig jaar 10,3 procent bij, een huurder betaalt daar inmiddels 25,24 euro per vierkante meter per maand. Ook in Utrecht komt de vierkantemeterprijs op 20,23 euro na een stijging van 6,5 procent. In Den Haag (+6,7 procent). Eindhoven (+9,1 procent) en Rotterdam (+17,51 procent) liggen de vierkantemeterprijzen tussen de 17 en 18 euro.

Gemiddeld zijn in Nederland de huren in de vrije sector 0,6 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. Maar de stijging lijkt er wel uit. In de eerste helft van het jaar was de gemiddelde meterprijs nog meer dan 17 euro, nu is dat gedaald tot 16,90 euro.

